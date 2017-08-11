" الأرصاد " تحذر من رياح وهطولات تستمر أسبوعاً بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالإنابة النقيب ،رائد عودة الاحمدي، انه ورد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة تنبيه مفاده تعرض اجزاء من منطقة المدينة المنورة بتكوينات للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ وذلك خلال الفترة من اليوم الجمعة إلى يوم الخميس الموافق 1438/11 /25.

وأضاف: “بناءًا على ما وردنا فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بجميع إدارات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها ومسؤولياتها وتواجد مناديبهم أعضاء اللجنة الفورية على اتصال دائم ، ومتواجودين بمراكز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني واللجان الفرعية بمحافظات المنطقة لمواجهة المخاطر الناتجة عن الامطار والسيول”.

وأهاب “الاحمدي” بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، مشددًا في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها ، والبقاء في المنازل في حالات الأمطار الشديدة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرقات الزراعية والسريعة خشية الانزلاق.

ودعا إلى البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا لحالات الصعق الكهربائي، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، مع مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.