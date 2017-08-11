إعادة القبض على منشد " الداب " للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قامت قوات الأمن، مساء اليوم الجمعة، بالقبض على المنشد الذي طبق رقصة “ الداب ” التي ترمز لتعاطي الحشيش بأحد مهرجانات الطائف.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، قبل دخوله أحد المهرجانات بمنطقة عسير.

وكان الجهات الأمنية، أمس الخميس، قد أفرجت عن المنشد أمس، بعد أخذ التعهد اللازم والكفالة، وذلك قبل القبض عليه من جديد في أبها، اليوم.

وقالت المصادر ان توجيهات عليا قد صدرت مشددة بمنع إحياء حفلات المنشدين، إلا بوجود تراخيص مسبقة من إمارات المناطق والمحافظات، وتحديد أسماء المنشدين، وفق ضوابط وأنظمة، حتى لا يتعرض المخالفون إلى حزمة عقوبات، تبدأ بالغرامات، وتنتهي بإغلاق المنشأة.