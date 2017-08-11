إعادة القبض على منشد " الداب " للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

إعادة القبض على منشد ” الداب ” للمرة الثانية
قامت قوات الأمن، مساء اليوم الجمعة، بالقبض على المنشد الذي طبق رقصة “ الداب ” التي ترمز لتعاطي الحشيش بأحد مهرجانات الطائف.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، قبل دخوله أحد المهرجانات بمنطقة عسير.
وكان الجهات الأمنية، أمس الخميس، قد أفرجت عن المنشد أمس، بعد أخذ التعهد اللازم والكفالة، وذلك قبل القبض عليه من جديد في أبها، اليوم.
وقالت المصادر ان توجيهات عليا قد صدرت مشددة بمنع إحياء حفلات المنشدين، إلا بوجود تراخيص مسبقة من إمارات المناطق والمحافظات، وتحديد أسماء المنشدين، وفق ضوابط وأنظمة، حتى لا يتعرض المخالفون إلى حزمة عقوبات، تبدأ بالغرامات، وتنتهي بإغلاق المنشأة.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 26 دقيقة
😇لحووول تمرمط الرجال لاعاده الله من داب.
مغرد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذا احد خريجى قناة بدايه الغزليه المنزليه هاهى العينه الى يقولون دين
Police[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 دقيقة
لو دخلو جحر ظب لدخلتموهـ.. المشكله مو رقصة الداب المشكله اغلب المنشدين يتمايعون ويتدلعون امام الفتياة واصبحوا مثل المغنيين
ابو يزن[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 10 دقائق
هذه فعل قناة بداية الي تعلم على ايادي دهاة الاخونجيه تجار الدين. ياما طبع من هذه القناه شباب داشرين.يطلع صوفيه وطلع منهم داعشي حارب في سوريا مع تنظيم داعش وخرج بمقطع فيديو يكفر آل سعود هذا يدل على القناه انها خبيثه