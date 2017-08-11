بالصور.. إرهابي قاد فرقة اغتيالات خلال مراسيم تحليف روحاني - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تداولت وسائل إعلام إيرانية صورًا لمسؤول يدعى ” محمد جعفري صحرارودي ” ، والذي عرف بأنه قائد فرقة موت نفذت اغتيالات ضد قادة المعارضة بما فيهم الدكتور عبدالرحمن قاسملو، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في التسعينات، خلال مراسيم استقبال الضيوف بحفل تحليف الرئيس الإيراني حسن روحاني لأداء اليمين الدستورية لولاية ثانية.

ويرأس ” صحرارودي ” حاليًا مدير مكتب رئيس مجلس الشورى ” البرلمان ” الإيراني، علي لاريجاني، الذي ترأس جلسة مراسم تحليف روحاني.

ويعد محمد جعفري صحرارودي أحد قادة الحرس الثوري ممن شاركوا في الحرب الإيرانية- العراقية (1980-1988)، وبعد الحرب قاد فرق اغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين حيث كان قائدًا لمجموعة اغتالت الزعيم الكردي الدكتور عبدالرحمن قاسملو واثنين من مرافقيه في 13 يوليو 1989 في فيينا عاصمة النمسا، عندما ذهب قاسملو للتفاوض مع وفد حكومي إيراني قادم من طهران حول حقوق الأكراد، حيث أردوه قتيلا بوابل من الرصاص وهو على طاولة التفاوض.