محافظ التحلية يُدشن حماية المرافق بنظام نقل مياه الشعيبة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

دشن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي مكتب حماية المرافق بنظام نقل مياه الشعيبة وذلك بحضور نائب المحافظ للتشغيل والصيانة المهندس عبدالله الزويد ومدير إدارة الأمن الصناعي حسن الذويبي والمهندس عبدالرحمن الفاضل مدير إدارة الموارد البشرية حيث كان في استقبالهم المهندس أيمن بن أحمد رهبيني مدير إدارة نظام نقل مياه الشعيبة والمهندس عاصم الحازمي مدير شعبة الصيانة والمهندس ناصر الغامدي مدير شعبة التشغيل المكلف.

تحدث المهندس الرهبيني عن أهمية حماية المرافق وانها أنشئت توافقاً مع استراتيجية المؤسسة في استدامة واستمرارية تلبية احتياجات عملائها من مياه البحر المحلاة والكهرباء وتأمين خدماتها بأعلى جودة وموثوقية .

كما قدم المهندس علي الكيلاني رئيس حماية المرافق شرحاً عن آلية وتطبيقات عمل اللجنة موضحاً بأنها قامت بتحويل جميع بيانات واحداثيات مسارات خطوط أنابيب نقل مياه الشعيبة من صيغة ملفات PDF وملفات اوتو كاد ذات الاسقاط المحلي (عين العبد) الى المرجع الجيوديسي العالمي المعتمد ليتم بعد ذلك الاستفادة من هذه البيانات واضافتها لقواعد البيانات المركزية لتتوافق مع مركز المعلومات الجغرافية في كل من امانة جدة وامانة العاصمة المقدسة وامانة الطائف .

تم التنسيق مع مكاتب تنسيق تنفيذ المشاريع في الأمانات في تلك المدن وتزويدها بأشتراطات المؤسسة في اعمال التقاطعات وادخالها ضمن الاصدار الثالث من رخص الحفريات الالكتروني بالامانات ووضع حرم مسارات خطوط الأنابيب وأبراج الضغط العالي ضمن قائمة المواقع المحضورة وذلك بوضع طبقة حماية (Buffer Red Zone) ليتم اعتماد ورفض التصاريح اليا وذلك لتقليل المخاطر وضمان استمرارية الضخ عبر أنظمة النقل وعدم التأثير السلبي في إمدادات المدن المستفيدة من هذه المياه .