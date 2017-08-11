بالصور.. الاتحاد الدولي لألعاب القوى يكرم الزايدي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كرم سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سليمان بن عوّاض الزايدي؛ نظير جهوده المميزة خلال رئاسته للاتّحاد العربي لألعاب القوى خلال العشرين سنة الماضية.

جاء التكريم على هامش بطولة العالم لألعاب القوى السادسة عشرة، المقامة حاليًّا بلندن، وحضره الأمير نواف بن محمد عضو الاتحاد الدولي ونخبة من أعضاء الاتحاد وعدد من أعضاء الاتحاد السعودي لألعاب القوى السابق.

الجدير بالذكر أن الزّايدي الذي عُرف عنه الاهتمام بالشباب أثناء عمله التربوي وخلال عضويته في مجلس الشّورى، كان قائدًا مؤثرًا لألعاب القوى العربية وعرّابًا له.