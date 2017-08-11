مرسيدس بنز السيدان E400 4MATIC الجديدة تصل الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

من المقرر أن تصل مرسيدس بنز السيدان E400 4MATIC الجديدة إلي الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الصيف مع استمرار عائلة E-Class الجديدة في النمو.

وقد بدأت مبيعات السيدان E400 في أجزاء مختلفة من العالم في وقت سابق من هذا العام، ولكن كما هو الحال، فالولايات المتحدة في كثير من الأحيان تضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلا للحصول علي نسخ قدمت بالفعل للعالم.

ولحسن الحظ، فهذه السيارة لديها كل المقومات الصحيحة لجعل المشترين المحليين يعتقدون أنه كان يستحق الانتظار. وعلى غرار E43، فإن E400 السيدان (والواجن) يأتيان بمحرك 3.0 لتر V6 بشاحنين توربينيين ومع ذلك، فقد تم تقليل قوته لتبلغ 329 حصان و 354 رطل قدم من عزم الدوران، كما ينقل القوة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من تسعة سرعة حيث يقوم بتوصيل القوة للعجلات الأربع.

ولم يتم الإعلان عنها تفاصيل التسعير المحلية في أمريكا بعد ولكنه يقترح أن يبلغ سعرها 62.000 دولار على الأرجح، مما يجعلها أقل في السعر من النسخة الواجن بسعر 64.045 دولار.