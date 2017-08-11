احتجاز سعودي وحفيدته في هونج كونج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام في هونج كونج، أن مسؤولي الصحة هناك أوقفوا مواطناً سعودياً وحفيدته بإحدى محطات القطار، وذلك أثناء قدومهما من مدينة قوانزو الصينية؛ للاشتباه في إصابتهما بأعراض فيروس ” كورونا ” .

وذكرت صحيفة ” ايجا إنسايت ” ، أنه تم نقل المواطن وحفيدته الى مستشفى الملكة إليزابيث، ومن المقرر أن يمكثا بها لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من زوال الأعراض المرضية التي يعانيان منها بشكل كامل.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي الصحة في هونج كونج طالبوا وكالات السفر بإلغاء فقرة الركوب على ظهور الجمال من برنامج الزيارة المقدم لعملائهم المغادرين للسياحة في منطقة الشرق الأوسط، كما حذرت المواطنين الذاهبين إلى المنطقة من الاقتراب من الأماكن التي تعيش فيها الجمال.