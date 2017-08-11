تتويج جدي حاكمًا لبلدة ريفية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سيصبح جدي ملكًا على سكان بلدة ريفية صغيرة في جنوب غرب أيرلندا لأيام قليلة.

وخلال مهرجان باك فير، وهو أحد أقدم المهرجانات في أيرلندا، يحضر سكان بلدة كيلورجلين جديا جبليا من موطنه ويتوجونه ملكًا للمهرجان خلال فترة إقامته.

وخرج الجدي الملك لهذا العام في موكب عبر البلدة، الخميس، حيث قامت بتتويجه ملكة المهرجان، وهو لقب يمنح لتلميذة من سكان البلدة.

وبدا الجدي مسترخيا رغم بعض لحظات الإرتباك أثناء مراسم التتويج، ويتضمن المهرجان موسيقى واستعراضات في الشوارع بالإضافة لمعرض للخيول.

ويقول المنظمون إن المهرجان يعود للسنوات الأولى من القرن الـ 17.