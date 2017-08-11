" الاستئناف " تؤيد حكماً بالسجن والتشهير والغرامة لتاجر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكماً صدر مؤخراً من المحكمة الإدارية بالشرقية، تضمن السجن والتشهير بتاجر كفرات بإلزامه بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقته، وتغريمه 50 ألف ريال، بعد إدانته ببيع كفرات مغشوشة.

وكانت لجنة الغش التجاري بالمنطقة الشرقية ضبطت التاجر أثناء عرضه كفرات مغشوشة ومنتهية الصلاحية للبيع بأحد محاله التجارية، وتضمن الحكم الصادر بحقه إتلاف الكفرات المضبوطة.

يُذكر أن التاجر المدان سبق أن استُدعي وجرى تحذيره بعد ضبط كفرات معروضة للبيع تحت أشعة الشمس أمام أحد محاله التجارية.