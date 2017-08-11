بالفيديو.. الثعابين تقتحم مزرعة مواطن في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المواطنين في قرية المرابي التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، حيث تفاجأ بوجود عدد هائل من الثعابين أثناء قيامه بتنظيف مزرعته عقب هطول الأمطار على المنطقة.

وتظهر الصور جانب من ذلك العدد الكبير من هذه الثعابين القاتلة، وقد تم القضاء عليها من صاحب هذه المزرعة دون أي إصابات.