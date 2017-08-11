 بالفيديو.. الثعابين تقتحم مزرعة مواطن في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. الثعابين تقتحم مزرعة مواطن في جازان

بالفيديو.. الثعابين تقتحم مزرعة مواطن في جازان
حسن الجعفري(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المواطنين في قرية المرابي التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، حيث تفاجأ بوجود عدد هائل من الثعابين أثناء قيامه بتنظيف مزرعته عقب هطول الأمطار على المنطقة.

وتظهر الصور جانب من ذلك العدد الكبير من هذه الثعابين القاتلة، وقد تم القضاء عليها من صاحب هذه المزرعة دون أي إصابات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحمد لله على السلامه ,,

,, وشكراً لك على القضاء عليها فكيت المسلمين من شر ,,

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 دقيقة

طيب ماينباع لهواة الثعابين احسن من قتلة بلا داعي

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