بالفيديو.. الثعابين تقتحم مزرعة مواطن في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الثعابين تقتحم مزرعة مواطن في جازان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المواطنين في قرية المرابي التابعة لمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، حيث تفاجأ بوجود عدد هائل من الثعابين أثناء قيامه بتنظيف مزرعته عقب هطول الأمطار على المنطقة.
وتظهر الصور جانب من ذلك العدد الكبير من هذه الثعابين القاتلة، وقد تم القضاء عليها من صاحب هذه المزرعة دون أي إصابات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
,, وشكراً لك على القضاء عليها فكيت المسلمين من شر ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16100 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يكفيهم شرها
طلال600[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب ماينباع لهواة الثعابين احسن من قتلة بلا داعي