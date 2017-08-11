6 عادات يومية تدفع الإزواج إلى الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف أحد الخبراء ، أن كثير من الأزواج ، يسلكون عادات يومية من دون معرفة أنها قد تفضي للطلاق .

وإليكِ بعض هذه العاداظت اليومية للأزواج قد تؤدي للطلاق:

1 – النكد المستمر: من أكثر الأمور التي تعجّل في نهاية الزواج أو نهاية السعادة على الأقل.

2 – الصراخ والصوت المرتفع: تجنبي الصراخ واعمدي للحوار الهادئ؛ ذلك أن الصراخ يُجنّبك الحوار الذي هو أساس المؤسسة الزوجية.

3 – إفشاء الأسرار: على الطرفين تجنب إفشاء الأسرار؛ ذلك أن الطرف الثالث لن ينسى ما تفشين به، في وقت ستنسين فيه أنتِ لشريككِ الزلّة.

4 – الصمت المطبق: لعل من بين المؤسف الصمت المطبق بين الزوجين؛ إذ يرمز لمشاكل غائرة في العمق في العلاقة.

5 – التحامل على العائلة والأصدقاء: تجنبي التحامل على عائلته ومن يحب من أصدقاء وتجنبي محاولة بتره عمّن يحب ومن كانت له بهم علاقات محبة وأخوة.

6 – الهرب من المناقشة: لا تهربي من مناقشة أي شأن مهما كان صعباً أو شائكاً. بالودّ والمحبة حاولي أن تخلقي حواراً ولا تظني أن تجاهل موضوع ما يلغي وجوده.