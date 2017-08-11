6 عادات يومية تدفع الإزواج إلى الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

6 عادات يومية تدفع الإزواج إلى الطلاق
كشف أحد الخبراء ، أن كثير من الأزواج ، يسلكون عادات يومية من دون معرفة أنها قد تفضي للطلاق .
وإليكِ بعض هذه العاداظت اليومية للأزواج قد تؤدي للطلاق:
1 – النكد المستمر: من أكثر الأمور التي تعجّل في نهاية الزواج أو نهاية السعادة على الأقل.
2 – الصراخ والصوت المرتفع: تجنبي الصراخ واعمدي للحوار الهادئ؛ ذلك أن الصراخ يُجنّبك الحوار الذي هو أساس المؤسسة الزوجية.
3 – إفشاء الأسرار: على الطرفين تجنب إفشاء الأسرار؛ ذلك أن الطرف الثالث لن ينسى ما تفشين به، في وقت ستنسين فيه أنتِ لشريككِ الزلّة.
4 – الصمت المطبق: لعل من بين المؤسف الصمت المطبق بين الزوجين؛ إذ يرمز لمشاكل غائرة في العمق في العلاقة.
5 – التحامل على العائلة والأصدقاء: تجنبي التحامل على عائلته ومن يحب من أصدقاء وتجنبي محاولة بتره عمّن يحب ومن كانت له بهم علاقات محبة وأخوة.
6 – الهرب من المناقشة: لا تهربي من مناقشة أي شأن مهما كان صعباً أو شائكاً. بالودّ والمحبة حاولي أن تخلقي حواراً ولا تظني أن تجاهل موضوع ما يلغي وجوده.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 دقائق
شوفوا من الاخر ✋😂
احيانا يكون طرف متحامل ع طرف بدون سبب واضح 🤔
والسبب 👈 قد يكون نفسي ممايولد التنافر بين الازواج
يعني ايتها الزوجه وانت ايها الزوج لو حصل هيك بينكم وتحامل طرف ع اخر
[ايها المتحامل عليه]لاتقعد تشد وتوتر الجو ✋ بل رجع لنفسك واتّطلع في حالك واعرف اين مكامن الخلل الذي يراها الطرف الاخر فيك [المتحامل] وتنرفزه وتضايقه وانت لاتراها 🤔
وحاول ان تصلح منها وتعدلها 😊
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.اسلوبي ركيك بعض الشيئ ماعرف اشرح او اوصل المعنى 😂😂
بس ان شالله انها وضحت الصورة المعتمه هههههههه