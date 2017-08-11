الأطعمة قليلة الدسم تزيد الوزن وتسبب السكري - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذر اختصاصي بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور محمد خير العجة، من خطورة تناول المنتجات الغذائية والأطعمة الخالية أو قليلة الدسم كالألبان والأجبان وغيرها، حيث تزيد من نسبة الإصابة بمرض السكري، لافتًا إلى أنها تحتوى تقريبًا على نفس السعرات الحرارية الموجودة في الأغذية كاملة الدسم.

وطرح ” العجة ” أثناء حديثه لـ ” صباح العربية ” حقيقة علمية تخالف اعتقاد الكثير من الناس بخصوص أن استخدام المنتجات الغذائية قليلة وخالية الدسم صحية وتعمل على المحافظة على الصحة في ظل ما تسوقه بعض وسائل الإعلام.

وقال ” العجة ” : حذرت دراسات علمية حديثة أجرتها جمعيات أمراض السكري والغدد الأمريكية من أن استهلاك المنتجات الخالية الدسم أو القليلة الدسم يزيد نسبة خطورة الإصابة بداء السكري، وعلى متبعي الحميات والرجيم تجنب تلك المنتجات والأطعمة بسبب ضررها.

وأضاف: الدراسات العلمية تركز على الألبان ومشتقاتها الخالية أو قليلة الدسم وذلك بسبب طريقة استخراج الدسم التي تتم بطريقة صناعية معقدة، حيث تضاف الكثير من السكريات والمحسنات الصناعية للتغلب على الطعم السيء الناتج عن سحب الدسم منها، مما يرفع من نسبة السعرات الحرارية ويزيد أوزان مستخدميها.

وأردف: المنتجات قليلة الدسم أقل خطورة وضررًا من تلك منزوعة وخالية الدسم؛ لأن استخراج الدسم لمرحلة قليلة الدسم تتطلب معاملة كيمائية وصناعية أقل لا تستدعي إضافة كميات كبيرة من السكريات.

ونصح اختصاصي التغذية بتناول الأطعمة قليلة وخالية الدسم في الأطعمة التي نضيف لها الدسم، مشيراً إلى أن تركيز الأطباء واختصاصي التغذية على موضوع تخفيف الدسم يكون مفيداً وصحياً بالنسبة للمنتجات التي نقوم نحن بإضافة الدسم إليها مثل اللحوم المصنعة من خلال استخدام طريقة الشوي.

وتابع: الجهاز الهضمي للإنسان يتقبل الأغذية الطبيعية بدون إضافة المحسنات والسكريات والمحليات الصناعية التي تهيّج القولون وتسبب التخمة.

وقال ” العجة ” : تم اكتشاف اضطرابات وأعراض في الجهاز الهضمي مع المرضى رغم اتباعهم أنظمة صحية وتناولهم غذاء صحيًا؛ وذلك بسبب اعتمادهم على أغذية وأطعمة منزوعة او قليلة الدسم.

ونصح بتناول حليب اللوز كبديل للحليب المستحلب من الأبقار وغيرها من الحيوانات؛ نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين ولأنه خالٍ من الكوليسترول واللاكتوز، وبالتالي لا يسبب أعراضاً هضمية لمن يتحسسون من سكر الحليب الطبيعي.