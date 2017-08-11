إعلامي شهير يُهاجم تامر حٌسني ويتهمه بشراء بصمة هوليوود - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

شن الإعلامي المصري هشام منصور ، هجوم حاد ضد النجم تامر حسني ،عقب وضع بصمته على المسرح الصيني في هوليود ، حيث وجه اليه العديد من الانتقادات من خلال صفحته الشخصية بتويتر قائلا، ” أضفت إيه للفن في أمريكا يا تامر يا حسني عشان يدولك ستار غير إنك شاريها؟ ” .

وتابع: ” يا أخي كنت ابتديت أحبك والله بطل تعامل الناس علي إنهم عبط ” .

يذكر أن تامر حسني هو أول فنان مصري وعربي يعرض فيلمه السينمائي «تصبح على خير» في المسرح الصيني في هوليوود، كما أنه أول من يضع بصمته هناك إلى جانب نجوم العالم.