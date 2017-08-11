" الصحة المصرية " : ارتفاع ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 36 حالة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الصحة والسكان الصمرية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين ركاب في الإسكندرية، إلى 36 حالة وفاة و123 حالة إصابة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة إسعاف، وسط تواجد عدد من الوزراء والمسؤولين بينهم الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، في مكان الحادث الذي وقع بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ – أمام المعهد الأزهري – منطقة خورشد، (محافظة الاسكندرية).

وأشار مجاهد، إلى أنه تم نقل جثامين 22 من الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة، و9 إلى مشرحة صدر المعمورة، و5 إلى مشرحة رأس التين، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات رأس التين ، والجمهورية التابعين للوزارة ، ومصطفى كامل العسكري ، والشرطة بالإسكندرية ، والميري.

وأكد مجاهد أن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بموقع الحادث الآن ويتابع حالة المصابين، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الإسكندرية، لافتا إلى توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.