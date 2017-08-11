 " الصحة " : حالة وفاة وإصابتان بكورونا في دومة الجندل - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 11

    أغسطس

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” الصحة ” : حالة وفاة وإصابتان بكورونا في دومة الجندل

” الصحة ” : حالة وفاة وإصابتان بكورونا في دومة الجندل
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتيْ إصابة وحالة وفاة بفيروس ” كورونا ” في دومة الجندل؛ مؤكدة عدم تماثل أي حالات للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة: الإصابة الأولى لوافد يبلغ من العمر 55 عاماً، وهو عامل صحي ومن الحالات المخالطة في المنشآت الصحية، وأُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالته مستقرة.

وأضافت: الإصابة الثانية لوافد آخر يبلغ من العمر 52 عاماً، وهو عامل صحي ومن الحالات المخالطة في المنشآت الصحية، وأُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالته مستقرة.

وأردفت الوزارة: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 70 عاماً، وقد أُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل، وهو من الحالات المسجلة سابقاً.


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