" الصحة " : حالة وفاة وإصابتان بكورونا في دومة الجندل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتيْ إصابة وحالة وفاة بفيروس ” كورونا ” في دومة الجندل؛ مؤكدة عدم تماثل أي حالات للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة: الإصابة الأولى لوافد يبلغ من العمر 55 عاماً، وهو عامل صحي ومن الحالات المخالطة في المنشآت الصحية، وأُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالته مستقرة.

وأضافت: الإصابة الثانية لوافد آخر يبلغ من العمر 52 عاماً، وهو عامل صحي ومن الحالات المخالطة في المنشآت الصحية، وأُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل وحالته مستقرة.

وأردفت الوزارة: حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 70 عاماً، وقد أُدخل مستشفى حكومياً في دومة الجندل، وهو من الحالات المسجلة سابقاً.