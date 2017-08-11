للمرة الثانية عرض سيارة هامر H1 موديل 1996 في المزاد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

للمرة الثانية خلال 18 شهر تدخل هامر H1 موديل 1996 في المزاد ، وهذه السيارة كانت مملوكة من قبل لمغني الراب توباك شاكور وستعرض في المزاد في 17 اغسطس القادم.

وفي عام 2016، تم بيع الهامر السوداء المثيرة للإعجاب بسعر 337.144 دولار ولكن صاحب العطاء الفائز في نهاية المطاف تعثر في الدفع، مما دفع بيت المزادات لبيعه مرة أخرى وهذه المرة كان يتوقع أن تجلب حوالي 100.000 دولار فقط.

وكما هو معروف عن وحشية هامر H1 القياسية، فهذه النسخة أكثر توحشاً لأنها تتضمن مجموعة من التعديلات ومن بين التحسينات مصدات خاصة ووحدات اضاءة 360 درجة، وعجلات ضخمة للطرق الوعرة والإطارات الكبيرة كذلك، بجانب أضواء Dick Cepek ونظام PA الخارجي مع ما لا يقل عن ثلاث نظم انذار. وتشمل اللمسات الخاصة الأخرى رافعة ونظام لمنع تسرب الهواء من الإطارات والزجاج المظلل، و نظام كلاريون الصوتي من 12 سماعة، ونظام ملاحة سوني GPS.

كما تحمل هذه السيارة الضخمة ذات الدفع الرباعي محرك 6.5 ليتر V8 توربو ديزل مع قطع هذه النسخة بالتحديد لمسافة 10.101 ميل.