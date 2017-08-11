دراسة: تؤكد أضرار استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة ميتروبوليتان في لندن أن استخدام مستحضرات الماكياج منتهية الصلاحية يؤدي إلى نمو أنواع بكتيريا تسبب حدوث أمراض خطرة.

وأشارت النتائج إلى أن بعض هذه الأنواع مسؤول عن الإصابة بالالتهابات المهبلية والمعوية وعن ظهور حب الشباب.

وقالت سوزان مايو مستشارة الجمال: ” تعيش بعض أنواع البكتيريا على الجلد ويمكنها أن تصل إلى المستحضرات من خلال الإسفنجات والريش ” .

وأضافت أن هذه الميكروبات تنمو في المستحضرات منذ شرائها. وقالت إن تلك منتهية الصلاحية تفتقد خاصية الحماية منها.

كذلك أجرى الباحثون اختباراً أظهر أن تلك المستحضرات قد تسبب أمراضاً خطرة مثل التهاب السحايا وتسمم الدم.