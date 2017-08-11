فيتامين هام لمنع الإجهاض والعيوب الخلقية - صحيفة صدى الالكترونية

فيتامين هام لمنع الإجهاض والعيوب الخلقية
أفادت دراسة أسترالية جديدة بأن مكملات فيتامين ” بي 3 ” يمكن أن تمنع الإجهاض والعيوب الخلقية بشكل كبير.
وكشف علماء من معهد فيكتور تشانج في سيدني أن سبباً رئيسياً في حالات الإجهاض المتعددة والرضع الذين يولدون بتشوهات في القلب والكليتين والعمود الفقري، يرجع إلى نقص في جزيء يسمى ” إن إيه دي ” .
وقال العلماء في دراسة نشرت في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين إن الفيتامين ” بي 3 ” يمكن أن يعالج النقص الجزيئي بما في ذلك ” إن إيه دي ” .
وقال المعهد إن هذه الدراسة بقيادة البروفيسور سالى دونوودى من بين أهم الاكتشافات الطبية في أستراليا وواحدة من أكبر الاكتشافات في بحوث الحمل.
وقالت دونوودى إن ” انعكاسات ذلك من المحتمل أن تكون ضخمة، وهذا من المحتمل أن يخفض بشكل كبير من عدد حالات الإجهاض والعيوب الخلقية في جميع أنحاء العالم ” .
ووجدت الدراسة أن وجود نقص في جزيء ” نيكوتيناميد أدينين دينوكلاوتيد ” ، والمعروفة باسم ” إن إي دي ” ، يمنع أعضاء الطفل من التطور بشكل صحيح في الرحم.
وأوضحت أن ” إن إيه دي ” هو واحد من أهم الجزيئات في جميع الخلايا الحية، حيث أن تركيب “إن إيه دي” ضروري لإنتاج الطاقة، وإصلاح الحمض النووي وترابط الخلايا. وهناك عوامل بيئية وجينية يمكن أن تعطل إنتاجه، مما يسبب خللا في ذلك الجزيء.
وقالت ” بعد 12 عاماً من البحث، اكتشف فريقنا أن هذا النقص يمكن علاجه ويمكن منع الإجهاض والعيوب الخلقية عن طريق تناول فيتامين مشترك ” .
وقال البروفيسور روبرت غراهام، المدير التنفيذي للمعهد، إنه كما يتم الآن استخدام حمض الفوليك لمنع السنسنة المشقوقة (عيب خلقي في فقرات الظهر)، وجدت الدراسة أنه من الأفضل للنساء البدء في تناول فيتامين بي 3 في وقت مبكر، حتى قبل أن تصبحن حوامل.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 46 دقيقة
صحيح
وازيد فولك اسيد folic acid👈
اللي عندها بلان حمل [نية للحمل ] قبل ب ٣شهور تبدأ بتناول الفوليك
لان امتصاصه من الامعاء صعب وبالتالي اكثر من النصف ينطرح في البول [اكرمكم الله]
لذلك يفضل تناوله قبل بمده حتى لو فيه نقص يتم تعويضه
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.لان تشوهات الحبل الشوكي والدماغ التي تحصل للاجنه بسبب نقصه 😣
ويكون واضح هالتشوه ويتم تشخيصه بوقت مبكر خلال السونار ثلاثي الابعاد
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.اول ثلاث اشهر تغذية الجنين تعتمد ع المعادن ومخزونها بجسم الام
يعني لو تاكلين براميل من الاكل فهذا لن يفيدك في اول ثلاث اشهر 😊
لان هالمرحله تسمى 👈مرحلة التكوين وليس النمو ياعزيزتي الام
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.لذلك قبل الحمل بفترة خوذي حالك ع اقرب مختبر وحللي تحليل شامل للفيتامينات وخاصه فيتامين دال ايضا ثلث سكان الارض يعانون نقصه
وشوفي الناقص وبناء عليه خوذي مكملات غذائيه 😊
وفالك طفل سليم معافى باذن الله 😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 32 دقيقة
نسيت بكمل نقطه ✋😊
بعد الولادة طبعا الاغلب يوقف كل الفيتامينات 😊 وهذا خطأ
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.اقل شي ظلي عليهم لمدة الرضاعه او تسع اشهر …لماذا ؟؟؟؟
لان فترة الحمل الجسم اعتاد ع هرمون الحمل[هرمون المشيمه] وبالتالي بعد الولادة
يبدأ الهرمون بالنزول بشكل بطيئ لحد ٦اشهر بعد الولادة كمتوسط المده وهي تختلف ع حسب الاجسام مما يؤدي الى 👈تساقط الشعر وهذا يعتبر طبيعي
لذلك يجب الاستمرار بتناول الفوليك والحديد وفيتامين سي
او تناول 👈 فلوتاب يشمل الثلاثه اللي ذكرتهم
كلها تحافظ ع الشعر من النزول نتيحة نزول الهرمون 😊
ولحد مالجسم يستعيد نشاطه وتنتظم هرموناته وبعدها خوذيها من باب المحافظه فقط كل اسبوع مره