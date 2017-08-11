النائب العام المصري يأمر ببدء تحقيقات فورية في حادث تصادم قطاري الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في حادث تصادم القطار رقم 13 (القاهرة- الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد- الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية عصر اليوم الجمعة، على نحو أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين جراء حادث التصادم.

وكلف النائب العام المصري فريقا موسعا من محققي النيابة العامة بالاسكندرية بالتحرك وإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الحادث، وإجراء حصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه، مع التصريح بدفن جثامين المتوفين في الحادث عقب تحديد أسباب الوفاة لكل منهم.

كما وجه النائب العام أعضاء النيابة العامة بتشكيل اللجان الفنية اللازمة وندب جهات الفحص المختصة لتحديد الأسباب الفنية وراء حادث التصادم، واستجواب أية أطراف ذات صلة بالحادث تمهيدا لتحديد المسئوليات الجنائية.

وأمرت النيابة العامة بتكليف أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث وموافاة النيابة بالتحريات على وجه السرعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.