" التعليم " لأطباء الامتياز: لا علاقة لنا بمكافآتكم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الجمعة، إن الوزارة لا علاقة لها بمكافآت طلاب برنامج الامتياز في الجامعات والكليات الأهلية، مؤكداً أن احتجاجهم بوجود قرارات سامية تقضي بمساواتهم بطلاب الجامعات الحكومية غير صحيح.

وأفاد بأن القرارات السامية الخاصة بهذا الشأن والتي تعضدها تأكيدات وزارة المالية تنصّ على أن ” تصرف مكافأة شهرية مقطوعة للأطباء السعوديين تحت التدريب… ويتم صرفها من قبل الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها ” .

وأوضح أن النصّ السابق يعني أنّ طالب الجامعة أو الكلية الأهلية لو تدرب في مستشفى حكومي تابع للجامعات أو أحد القطاعات العسكرية أو وزارة الصحة، فإن مكافأته تُصرف من ميزانيات تلك الجهات ولا علاقة لوزارة التعليم بذلك.

وأضاف أنّ طالب الطب في الجامعات والكليات الأهلية إذا تدرب في مستشفى خاصّ، فإنّ مسألة حصوله على مكافأة تخضع لاتفاقية التعاون – إن وُجدت – بين جامعته وبين المستشفى.

وشدد العصيمي على أن بعض طلاب الكليات والجامعات الأهلية الذين يطالبون اليوم بصرف مكافآت شهرية لهم أعطتهم الدولة منحاً دراسية مجانية لتغطية رسومهم الدراسية ولا تزال المنح تُصرف لمن سبق وأن صُرفت لهم.