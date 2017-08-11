أمانة مكة: تجند كافة الطاقات لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تبدأ أمانة العاصمة المقدسة بعد غدٍ تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام 1438 هـ الهادفة إلى تقديم الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال تحقيق النظافة العامة وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها للمحافظة على مستويات عالية من الإصحاح البيئي إلى جانب مكافحة الحشرات الضارة والقوارض ومراقبة الأسواق والكشف على المواد الغذائية، وتنظيم المباسط والبرادات الموسمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالإضافة لتشغيل وصيانة مرافق البلدية.

وأكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن الأمانة بمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وبإشراف مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية أكملت استعداداتها لموسم الحج من خلال تجنيد كامل الطاقات الآلية والبشرية والفنية لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – الرامية إلى خدمة وراحة الحجاج طيلة تواجدهم بالديار المقدسة وتمكينهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان .

وبين أن الخطة ارتكزت على أسس علمية مدروسة نتيجة الخبرات السابقة من خلال الاستفادة من الملاحظات الواردة عن المواسم الماضية ومعالجتها مع تعزيز الإيجابيات وتدعيمها للوصول بالخدمات البلدية إلى أعلى المستويات, مشيراً إلى أن الخطة تتمثل في تنفيذ الخطط المشتركة مع الجهات المعنية من خلال التنظيم العام وسلامة الطرق والعمل مع لجنة الكشف على مساكن الحجاج ولجنة الكشف على المباني الآيلة للسقوط ولجنة مكافحة الظواهر السلبية في ساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليه ولجنة إدارة الحشود في ساحات ومنشأة الجمرات ولجنة التفويج ولجنة قطار المشاعر المقدسة ولجنة النقل الترددي والنقل العام بالمشاعر المقدسة, وكذلك المشاركة بمندوبين من الأمانة في غرفة عمليات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الطوارئ في منشأة الجمرات ومشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي وأعمال الكوارث والطوارئ.