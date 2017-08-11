النصر يلغي فكرة التعاقد مع " بيليات " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة ” soccerladuma ” الناطقة باللغة الإنجليزية أن عرض النصر للاعب خاما بيليات انتهى، حيث سحب النادي عرضه بعدما لم يتلق أي رد من الجانب الجنوب أفريقي حيث يلعب بيليات لصالح نادي صن داونز.

وكان نادي صن داونز اشترط مبلغ 2.5 مليون يورو لرحيل اللاعب للنصر لكن عرض النصر كان أقل من ذلك المبلغ بكثير حيث حاول النصر تقليل المبلغ المطلوب بيد أنه لم يتلق أي رد.