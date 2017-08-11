اليابان تستعد لنشر منظومة باتريوت ردًا على تهديدات كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

بدأت الحكومة اليابانية استعدادها لنشر منظومة باتريوت الدفاعية الإعتراضية في مناطقها الغربية ردًا على تهديد كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية من فوق اليابان باتجاه جزيرة جوام الأمريكية.

وذكرت صحيفة ” نيكاي ” اليابانية اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الدفاعات بعد أن قال الجيش الكوري الشمالي إنه يطور خطة لاطلاق صواريخ متوسطة المدى في المياه قبالة سواحل جزيرة جوام الأمريكية بحوالي 30 إلى 40 كيلومتر.

وستنظر اليابان في ممارسة حقها في الدفاع الجماعي عن النفس بإطلاق النار على تلك الصورايخ.

وقال وزير الدفاع الياباني ايتسونورى اونوديرا للصحفيين عندما سئل عن امكانية نشر منظومة باتريوت الإعتراضية في المناطق الواقعة تحت مسار الصورايخ ” إننا سننظر في عدة عوامل ونتخذ الاجراءات اللازمة ” .

ويتكون نظام الدفاع الصاروخي الياباني من مستويين أولا الصاروخ القياسي 3 الذي يطلق من البحر ويستهدف الصواريخ القادمة في ذروة مسارها، وثانيا صواريخ باتريوت 3 التى تطلق من على اليابسة، والتي تستهدف الصواريخ وهى تسقط.

ولدى القوات الجوية لقوات الدفاع الذاتي الياباني الآن بطاريات باك-3 في حوالي 15 موقعا في جميع أنحاء البلاد، ولا يوجد أي منها في منطقتي تشوجوكو أو شيكوكو. ومن المرجح أن يتم نقل منظومات الإعتراض التي يمكن نقلهم إلى تلك المناطق من قواعد قوات الدفاع الذاتي البرية القريبة.