الصين تفحص سلامة المرافق النووية فى سيتشوان عقب زلزال - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

طلبت وزارة حماية البيئة الصينية من محطات مراقبة السلامة النووية والتلوث الاشعاعي فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين فحص المنشآت النووية المحلية للتأكد من سلامتها عقب الزلزال القوى الذي ضرب محافظة جيوتشايقو فى المقاطعة يوم الثلاثاء الماضى.

وكانت وزارة الطاقة والمياه أكدت في بيان أمس الأول الاربعاء عدم تضرر اى من المرافق النووية فى المنطقة وأن هناك رقابة كاملة على سلامتها كما ان نتائج رصد الإشعاع البيئي هناك فى مستوياتها الطبيعية.

وأعلنت السلطات الصينية أمس الخميس ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 20 قتيلا، وقالت فى بيان رسمى ان عدد المصابين ارتفع الى 431 شخصا من ضمنهم 18 فى حالة خطيرة، وانه تم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من ضمنهم 126 أجنبيا منذ وقوع الزلزال وحتى الان.

كان الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب جيوتشايقو، وهي محمية طبيعية مدرجة على قائمة منظمة اليونيسكو ووجهة سياحية شهيرة، مساء يوم الثلاثاء.

وتقع جيوتشايقو فى الجبال على الحافة الشرقية من هضبة تشينغهاي – التبت. وهي جزء من ولاية آبا المعروفة بتجمعات الأقليات العرقية والمناظر الطبيعية الجبلية والخلابة.