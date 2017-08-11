مورينيو: صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات كافية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اعترف المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، بأن النادي قد يتعاقد مع لاعب واحد آخر، لكنه لن ” يلجأ للبكاء ” إذا لم يحدث هذا الأمر.

وذكرت شبكة ” سكاي سبورتس ” البريطانية اليوم الجمعة أن المدرب البرتغالي حدد لنائب الرئيس التنفيذي للنادي، إد وودورد، أربعة مراكز يرغب في تدعيمها لدى بداية سوق الانتقالات الصيفية لكن لم يتم التعاقد سوى مع المدافع فيكتور لينديلوف ولاعب خط الوسط نيمانيا ماتيتش والمهاجم روميلو لوكاكو.

وأكد مورينيو، في تصريحات نقلتها الشبكة رضاه عن جهود إدارة النادي في سوق الانتقالات وأنه لن يحتج في حالة عدم التمكن من جلب إضافة جديدة قبل غلق باب الانتقالات.

وقال مورينيو قبيل مبارة الفريق الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام بعد غد الأحد ” في تحليلي الأولي من يناير وخلال الأشهر التي كنت أفكر فيها بالتعاقد مع أربعة لاعبين جدد، يمكنني القول إنني لست شخصا صعبا بالنسبة لمن يعمل معي رغم حتى إذا بدا الأمر غير ذلك.. فأنا أدرك تماما حقيقة السوق والأرقام والنادي الذي أدربه نفذ نسبة 75% مما طلبته وهذا أمر جيد ” .

وتابع ” لا أعتقد أنني في موقف يدفعني لأن أبكي أو أنعي حظي أو أحتج.. إنني لست في وضع يجعلني أقول إنني لست سعيدا. أنا سعيد بجهود النادي. وإذا لم يصل الربع الباقي من الطلبات فلن أنعي حظي، بل سأقوم بكل شيء يتعين علي فعله لمحاولة الفوز بكل مباراة نلعبها ” .