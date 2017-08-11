بالفيديو.. امرأة تخبر زملائها بفوزهم بمليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة مفاجئة امرأة لزملاءها في العمل بفوزهم بمليون دولار عن طريق ورق اليانصيب.

حيث فاز ثمانية أصدقاء في العمل بمبلغ مليون دولار نيوزيلندي، وعمل الأصدقاء طوال عام كامل على شراء الأوراق حتى علموا بفوزهم بعد قراءة الأرقام الفائزة رقم تلو الآخر، وعمت الفرحة أرجاء المكان بصرخاتهم المتعالية.

علقت إحدى الفائزات على الأمر وتدعى ميلانى بأن ” أجمل ما في الأمر بأنه سيغير حياة أكثر من أسرة ” .