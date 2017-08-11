انخفاض أسعار النفط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن ضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج يطيل أمد استعادة السوق لتوازنها رغم نمو قوي للطلب.

وبحلول الساعة 1220 بتوقيت جرينتش بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 51.83 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات بعد أن تراجع 50 سنتا أو ما يعادل نحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ الأول من أغسطس آب.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 48.49 دولار للبرميل بعد أن انخفض واحدا في المئة إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو تموز.

لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر يوم الخميس لكنها تراجعت لتغلق منخفضة نحو 1.5 بالمئة، ونزلت أسعار الخام الأمريكي عن 50 دولارا للبرميل وسط المخاوف المرتبطة بتخمة المعروض.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج في يوليو، انخفض إلى 75 في المئة وهو أدنى مستوى منذ بدأت التخفيضات في يناير كانون الثاني. وعزت الوكالة ذلك إلى ضعف التزام الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت ليبيا العضو في أوبك والمعفاة من التخفيضات حاليا زيادة حادة في الإنتاج.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط يوم الجمعة عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن المملكة لا تستبعد خفضا إضافيا لإنتاج النفط.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته تجاه كوريا الشمالية مجددا يوم الخميس قائلا إن تهديده السابق بمواجهة بيونجيانج ” بالنار والغضب ” إذا شنت هجوما ربما لم يكن صارما بما يكفي.