رئيس نادي الباطن يكرم " أبو تريكة " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استقبل رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي، المشجع تركي الأهدل الشهير بـ ” أبو تريكة ” من ” ذوي الاحتياجات الخاصة ” ، بمقر وجود البعثة بالملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد اليوم الجمعة.

والتقى المشجع تركي رئيس الباطن الذي أهداه قميص الفريق الأول لكرة القدم، في بادرة جميلة تحسب لنادي الباطن ولرئيسه ناصر الهويدي الذين يبدون اهتمامهم الكبير بالمسؤولية الاجتماعية داخل أروقة ” السماوي ” .

وكرم ” الهويدي ” تركي الأهدل بهدية خاصة منه، إضافة لمشاركته في مران الفريق الأول لكرة القدم الترفيهي مع لاعبي الباطن والتقاط صور تذكارية مع نجوم الفريق.