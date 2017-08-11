بالصور.. إنطلاق فيراري 812 سوبر فاست الجديدة بمحرك V12 - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يعد أصعب تحدي تواجهه شركة فيراري هو تقديم سيارة جديدة ترفع معها حدود الأداء والتفوق الهندسي إلى مستوى جديد لم تصل إليه من قبل، وبخاصة عندما تكون السيارة الجديدة عاملة بمحرك V12 الذي يدفع بسيارات فيراري منذ 70 عاما مضت وحتى اليوم.

التصميم الخارجي

تعتمد غالبية السيارة على تصميم انيق وجمالي يمنحها التفوق المناسب لتحقق المزيد من المبيعات، إلا أن فيراري تنطلق في اتجاه مختلف.

فتصميم سيارات فيراري الفائقة يعتمد في المقام الأول على خدمة الأداء والسرعة الكبيرة للسيارة، ومن ثم يأتي الجانب الجمالي في المقام الثاني، وهو ما يجعل هذه السيارة تبدو جميعها متشابهة، إلا ان لها سحرها الخاص في جذب الأنظار والكاميرات، وقلب الطرقات رأسا على عقب بمجرد أن تظهر على أيها.

ففيراري 812 سوبر فاست تقدم واجهة ذات غطاء محرك طويل يحتوي المحرك الـ V12 الضخم، مع فتحات تهوية كبيرة لتغذية المحرك القوي بالهواء، وشعار فيراري الأيقوني على المقدمة، وكذلك المصابيح الرئيسية كبيرة الحجم الهجومية، ومشتت الهواء في الأسفل ليحسن من الارتكازية.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية التسابقية كبيرة الحجم التي تحمل شعار فيراري، وخلفها المكابح الضخمة التي تعمل على كبح هذا القدر الكبير من القوة، والأبواب التي تبدو كعضلات رياضي قوي يستعد للجري ليجلب الميدالية الذهبية في بطولة ما.

أما في الخلف، فسوبر فاست تقدم جناح متحرك يتصدى للهواء ليعزز من ارتكازية السيارة على السرعات المرتفعة، مع مصابيح فيراري الدائرية الأيقونية العاملة بالـ LED، وفتحات طرد العادم الثنائية على الجانبين كبيرة الحجم، وكذلك مشتت الهواء في المنتصف بحجم كبير، ليعمل هو الاخر على تحسين الأداء.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة كافة التجهيزات تساعدك على الوصول لتجربة قيادة مثالية، والاستمتاع بكل ثانية وانت تقود هذا الوحش الإيطالي القوي.

فعجلة القيادة من فيراري ذات تصميم يشبه سيارات الفورميلا 1، موفرا كافة الأزرار لكافة وظائف القيادة على عجلة القيادة، حتى يتمكن السائق من الحفاظ على يديه متحكمتين في القوة طوال الوقت، إضافة إلى لوحة العدادات المتطورة التي لازالت تحمل عداد لفات المحرك التقليدي في المنتصف، وشاشتين على الجانبين لبقية المعلومات.

كذلك تأتي تطعيمات الكاربون فايبر داخل المقصورة، والاطار الأحمر البارز للكثير من التجهيزات الداخلية، مع المقاعد الرياضية التي تدعم السائق خلال القيادة السريعة.

المحرك والأداء

لا تعرف فيراري 812 سوبر فاست إلا القوة والسرعة فقط، ولذا تعمل بمحرك يتمكن صوته من صم الكثير من المنافسين.

فالمحرك V12 سعة لتر بقوة 800 حصان عند 8500 لفة في الدقيقة، وعزم 718 نيوتن.متر عند 7000 لفة في الدقيقة، ليصبح أقوى محرك ذو تنفس طبيعي في تاريخ فيراري. ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض مستوحى من الفورميلا 1 يمكنه مجاراة سرعة المحرك حتى 8900 لفة في الدقيقة.

تدفع هذه المنظومة بالعجلات الخلفية لسوبر فاست، لتنطلق من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 2.9 ثانية، ولسرعة 200 كم/س خلال 7.9 ثانية، ولسرعة قصوى 340 كم/س.