⁠⁠⁠⁠⁠جمهور تونسي يٌطالب بمنع نجم عربي من الغناء والأخير يوجه رسالة أعتذار - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر النجم المغربي حاتم عمور ، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي ” فسيبوك ” يوجه به اعتذار للجمهور التونسي لعدم حضوره عرضه في مهرجان المنستير الدولي ، مؤكداً أن سبب رفضه الحضور سوء التنظيم وعدم حصوله على مستحقاته المادية وعدم الإيفاء بالعقد المبرم بينه وبين الشركة المتعهدة.

ما تسبب في حدوث موجه غضب وانتقادات واسعة بين الجمهور التونسي ، وطالب بمنعه من الغناء في تونس ، مٌعبرين عن استيائهم واصفين تصرفه بالغير مسئول .

كما تقرّر إلغاء كل حفلاته التي كان سيقيمها في مهرجاني صفاقس الدولي وقفصة الدولي، إضافة إلى حفل فني مشترك مع عدد من نجوم العرب على مسرح قرطاج.