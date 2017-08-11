بالصور.. سوريات على خط النار فى مواجهة داعش - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

بدت الفتيات بضفائرهن الطويلة، ووجناتهن الناعمة من المجندات في صفوف القوات الكردية المعارضة في سوريا غير مباليات بما ينتظرهن في مواجهة تنظيم داعش، وهن يرقصن على أغان شعبية في بلدة بشمال سوريا يوم الأربعاء، بعد أن أكملن تدريبهن العسكري من أجل الانضمام للمعركة ضد تنظيم داعش.

وقدمت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لفصائل محلية يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، دورًة تدريبيًة في القتال المسلح لمدة 15 يومًا لـ210 من النساء.

وعلّم المدربون النساء، كيفية التعامل مع الأسلحة والتكتيكات والإسعافات الأولية.

وذكرت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم حملة الرقة في قوات سوريا الديمقراطية، أنه سيتم نشر النساء بشكل أساسي في جبهة القتال ضد داعش في الرقة.

وتقول ساريا، إن المقاتلات يمنحن الأمل للنساء في البلدات المحررة، “ لأننا سنحررهن وسنمنحهن الإرادة التي فقدنها منذ سنوات، ليس فقط بسبب داعش بل بسبب العقلية الذكورية والعقلية الحكومية ” .

وجاءت المقاتلات الجدد في قوات سوريا الديمقراطية من مناطق مختلفة في شمال سوريا، بما في ذلك دير الزور والرقة وحلب، وسيجري نشرهن مباشرًة للرقة، حيث تشن القوات حملةً لاستعادة المدينة من داعش منذ أوائل يونيو الماضي.