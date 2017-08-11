بالفيديو.. مقطع يكشف " حي المسورة " بعد تطويره في المستقبل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تخيلي لـ “ حي المسورة ” في بلدة العوامية كيف سيتحول لحي نموذجي بعد تطويره، يضم محلات ومجمعا تجاريا ذا طابع تراثي فضلا عن مركز ثقافي ومناطق أثرية ومكتبة عامة.

و قالت أمانة المنطقة الشرقية إن المشروع يضم سوقاً للنفع العام وسيتم تطوير صالة رياضة وأخرى مخصصة للأطفال وناد نسائي، إضافة إلى كافتيريات ومطاعم وقاعات مناسبات للرجال والنساء.

وأكد وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في التنمية العمرانية، موضحًا أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير للحي بعد إزالة جميع المباني البالغ عددها ٤٨٨ منزلاً، وأن مدة مشروع تطوير الحي تبلغ سنتين.