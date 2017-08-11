 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. يزيد الراجحي يصبغ شعر صديقه باللون " الأحمر " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 11

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. يزيد الراجحي يصبغ شعر صديقه باللون ” الأحمر “

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. يزيد الراجحي يصبغ شعر صديقه باللون ” الأحمر “
نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره متسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي بعد أن افتعل مقلب في صديقه وليد الدواس بفرنسا .

وكشف المقطع الذي تم تصويره على أحد شواطىء مدينة كان الفرنسية ، الراجحي وهو يضع صبغة على شعر وليد الدواس ، وأخبره أنه مستحضر للوقاية من آشعة الشمس، وبعد مرور الوقت تغير لون شعر وليد ليكتشف المقلب ، فيما قال له يزيد الراجحي : “ أنت اللي قلت لي أريد أكون مثل الأوروبيين ” ، ليرد عليه وليد : “ قلت لك أريد أكون أبيض مش أحمر ” .

و توعد الدواس يزيد الراجحي قائلاً له : “ استحمل اللي يجيك ” ، ليحاول الراجحي تهدئته قائلاً : ” بكره أرجعك مثل الأول ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 1 ساعة

قاعد يطقطق عليه علشان ياخذة معه ويعطية فلوس والله من رداوة النفس عندك ياوليد فضحتنا

[ عدد التعليقات: 19123 ] نشر منذ 55 دقيقة

مايستحي لو صارت له ماسكت

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