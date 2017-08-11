⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. يزيد الراجحي يصبغ شعر صديقه باللون " الأحمر " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره متسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي بعد أن افتعل مقلب في صديقه وليد الدواس بفرنسا .

وكشف المقطع الذي تم تصويره على أحد شواطىء مدينة كان الفرنسية ، الراجحي وهو يضع صبغة على شعر وليد الدواس ، وأخبره أنه مستحضر للوقاية من آشعة الشمس، وبعد مرور الوقت تغير لون شعر وليد ليكتشف المقلب ، فيما قال له يزيد الراجحي : “ أنت اللي قلت لي أريد أكون مثل الأوروبيين ” ، ليرد عليه وليد : “ قلت لك أريد أكون أبيض مش أحمر ” .

و توعد الدواس يزيد الراجحي قائلاً له : “ استحمل اللي يجيك ” ، ليحاول الراجحي تهدئته قائلاً : ” بكره أرجعك مثل الأول ” .