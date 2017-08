صورة نادرة لأمير عربي في طفولته - صحيفة صدى الالكترونية

وأنا أنظر إلى هذه الصورة من عام 1998 لا تسعني الفرحة وأنا أنتظر تخرجك غدا من كلية ساندهيرست العسكرية، لتواصل بذلك مسيرة خدمتك لأردننا العزيز إن شاء الله #فخر #تخرج #الأردن #حب_الأردن As I look at this photo from 1998 I am thrilled about seeing you graduate from Sandhurst Military Academy tomorrow, God willing… #Proud #Graduation #Jordan #LoveJO #ThrowBackThursday #TBT

