صورة نادرة لأمير عربي في طفولته - صحيفة صدى الالكترونية

صورة نادرة لأمير عربي في طفولته
أحتفلت ملكة الأردن رانيا العبدالله ، بتخرج ابنها البكر الأمير الحسين ، من كلية ساندهيرست العسكرية ، بنشر صورة له من أيام طفولته عبر حسابها الرسمي على انستجرام.
وقد علّقت الملكة رانيا على الصورة معبرة عن فخرها بحسين قائلة، ” وأنا أنظر إلى هذه الصورة من عام 1998 لا تسعني الفرحة وأنا أنتظر تخرجك غدا من كلية ساندهيرست العسكرية، لتواصل بذلك مسيرة خدمتك لأردننا العزيز إن شاء الله ” .
وأنا أنظر إلى هذه الصورة من عام 1998 لا تسعني الفرحة وأنا أنتظر تخرجك غدا من كلية ساندهيرست العسكرية، لتواصل بذلك مسيرة خدمتك لأردننا العزيز إن شاء الله #فخر #تخرج #الأردن #حب_الأردن As I look at this photo from 1998 I am thrilled about seeing you graduate from Sandhurst Military Academy tomorrow, God willing… #Proud #Graduation #Jordan #LoveJO #ThrowBackThursday #TBT
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 ساعات
و👈تحقق الحلم
مبروووووك لك وعقبال كل انسان مجتهد يحقق له الله اللي في نفسه وباله👍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك .. والى الامام ,,