صورة نادرة لأمير عربي في طفولته - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أحتفلت ملكة الأردن رانيا العبدالله ، بتخرج ابنها البكر الأمير الحسين ، من كلية ساندهيرست العسكرية ، بنشر صورة له من أيام طفولته عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وقد علّقت الملكة رانيا على الصورة معبرة عن فخرها بحسين قائلة، ” وأنا أنظر إلى هذه الصورة من عام 1998 لا تسعني الفرحة وأنا أنتظر تخرجك غدا من كلية ساندهيرست العسكرية، لتواصل بذلك مسيرة خدمتك لأردننا العزيز إن شاء الله ” .