 صورة نادرة لأمير عربي في طفولته - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. صورة نادرة لأمير عربي في طفولته

صورة نادرة لأمير عربي في طفولته

صورة نادرة لأمير عربي في طفولته
عمان(صدى):

أحتفلت ملكة الأردن رانيا العبدالله ، بتخرج ابنها البكر الأمير الحسين ، من كلية ساندهيرست العسكرية ، بنشر صورة له من أيام طفولته عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وقد علّقت الملكة رانيا على الصورة معبرة عن فخرها بحسين قائلة، ” وأنا أنظر إلى هذه الصورة من عام 1998 لا تسعني الفرحة وأنا أنتظر تخرجك غدا من كلية ساندهيرست العسكرية، لتواصل بذلك مسيرة خدمتك لأردننا العزيز إن شاء الله ” .

 

 

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 ساعات

و👈تحقق الحلم
مبروووووك لك وعقبال كل انسان مجتهد يحقق له الله اللي في نفسه وباله👍

[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 2 ساعتين

مبروك .. والى الامام ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *