إشارات تدل على تعرض الأطفال للتحرش الجنسي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت ” الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال ” في بريطانيا ف تصريحات صحفية ، أن بعض الإشارات قد تدل على تعرض الطفل للتحرش الجنسي.

وذكرت الجمعية أن من ضمن هذه الإشارات تقلبات المزاج العدوانية لدى الطفل والتبول في السرير والتهابات البول واضطرابات الأكل والنوم والشعور بالألم في المنطقة الحميمة.

كما أشارت إلى أن الطفل الذي يتعرض للاعتداء قد يبدأ باستخدام عبارات أو ذكر معلومات تتعلق بمسائل جنسية.

وأضافت إلى لائحتها العزلة والانطواء وتجنب رؤية أشخاص أو أماكن أو معايشة مواقف معينة والشعور بالخوف إزاء ذلك والتصرف بعدوانية تجاه الآخرين والتفكير أحياناً بإلحاق الأذى بنفسه.