تفاصيل تورط " ميسي " في اختطاف ناشط صيني وتعذيبه - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قال الحزب الرئيس المطالب بالديمقراطية في هونج كونج، إنه تم اختطاف وتعذيب أحد أعضائه من جانب الأمن الصيني لأنه خطط لإرسال صورة موقعة لنجم كرة القدم ليونيل ميسى إلى أرملة منشق صيني.

وأوضح عضو الحزب، هوارد لام، اليوم الجمعة، أن أشخاصًا مجهولين اختطفوه من الشارع وأجبروه على ركوب السيارة وشم رائحة تسببت في فقدانه الوعي، وعندما استيقظ وجد نفسه معصوب العينين ويتعرض للضرب.

واستجوبه خاطفوه باللغة الصينية بشأن الصورة وليو شيا، أرملة ليو شياو بو الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقبل وفاته الشهر الماضي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان أثناء احتجازه، كتب شياو بو إلى برشلونة للحصول على صورة موقعة لأنه يعتقد أنها ستدخل السرور عليه.