بالصور .. فورد F-150 الجديدة تحصل على أعلي تصنيف في فئتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

مرت عدة أشهر منذ أن كشفت فورد عن الجيل الثالث عشر من موديل F-150 المطور ولكن فورد أخذت وقتها بصورة كبيرة لتحسن كل جزء من الشاحنة كما ينبغي والسيارة الجديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود عن السابق ، وهي تحمل محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر بناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات وتعتبر الافضل في فئتها من حيث استهلاك الوقود.

كما تأتي بقدرة جر كبير مع المحرك V6 سعة 3.5 لتر ايكوبوست ومحرك V8 سعة 5 لتر للخدمة الشاقة ولم تعط الشركة أية تفاصيل عن المحرك الديزل 3 لتر V6 ولم تأكد أنه سينضم لقائمة المحركات أم لا ولكن التوقعات أنه سيدخل الخدمة في ربيع 2018.

ورغم أن فورد قالت أن المحرك 3 لتر مصمم بصورة خاصة لـ F-150 ولكن من يعرفون المحرك الديزل بشاحن توربيني سداسي الاسطوانات جيداً يعرفون أن نسخة مطورة من محرك ليون V6 الذي استخدم في عدد من طرازات جاجوار ولاندروفر .