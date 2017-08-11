بالصور.. ضبط 10 شاحنات تلقي أنقاضًا في الجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت بلدية محافظة الجبيل، من ضبط 10 شاحنات تلقي المخالفات والأنقاض بطريقة مخالفة، ضمن حملة تفتيشية على عدد من الأحياء داخل المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن بلدية الجبيل نفذت حملة شملت جميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف الحد من ظاهرة الباعة الجائلين المخالفين والتي يقوم بعض العمالة الوافدة فيها بعمل بسطات في عرض الشارع ليمارسوا من خلالها بيع الخردوات وكذلك بيع الخضراوات مجهولة المصدر، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة وكذلك الظاهرة السلبية للمنظر العام جراء إلقاء المخلفات المجهولة المصدر.

وقال إن الآلية الجديدة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات التي تنتشر أمام أبواب المساجد والمحلات التجارية والشوارع العامة تأتي بسبب تكرار المخالفات وذلك باتخاذ المخالفين للأرصفة والشوارع موقعاً للبسطات، مشيدًا بجهود قسم الأمن والسلامة بالبلدية، مشيرا الى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من الملابس والأحذية والخردوات، حيث تم مصادرة 50 بسطة للباعة الجائلين من العمالة، التي تقوم ببيع الخردوات وبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر أمام المحلات التجارية وقد تم تسليم البضائع المصادرة للجمعيات الخيرية بمحافظة الجبيل للاستفادة منها، مضيفًا أنه تم أيضًا رصد 10 شاحنات تقوم بإلقاء المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء داخل المحافظة وأطرافها في مناطق التشاليح وداخل بعض المخططات الجديدة، وعلى طريق الدمام السريع، وكذلك بجانب سوق المواشي، وتم إلزام أصحاب الشاحنات بإزالة عدد من المخلفات.

وحذر رئيس بلدية الجبيل من تهاون البعض في رمي الأنقاض من مخلفات البناء، مؤكداً أن هناك عقوبات تطال من يتم ضبطه يقوم بهذا الأمر نظرًا لما يتسبب فيه من أضرار للبيئة، مؤكدًا أن بلدية الجبيل لن تتهاون مع أي شخص يعتدي على أرصفة المشاة أو الشوارع الرئيسية أو الفرعية والتي وجدت من أجل خدمة المواطنين والمقيمين.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات مشيرًا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي )على الأجهزة الذكية.