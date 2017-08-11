الرئيس الفنزويلي لترامب: أنتظرك.. وهذه يدي - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الخميس، رغبته في إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك غداة فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في فنزويلا بسبب اتّهامات بتقويض الديمقراطية في البلاد.

وصرح مادورو، أمام الجمعية التأسيسية الجديدة التي تم انتخابها الشهر الماضي، “ إذا كان ترامب مهتمًا إلى هذا الحد بفنزويلا، فأنا هنا… أنا قائد ما يهمه.. سيد دونالد ترامب، هذه يدي ”.

وكشف أنه أعطى أيضًا أوامر إلى المسؤولين من أجل أن ينظموا لقاءً وجهًا لوجه مع ترامب “إذا كان ذلك ممكنًا”، عندما يكون رئيسا الدولتين في نيويورك من أجل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر.