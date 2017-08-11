أمريكا: إيران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن إيران لم تلتزم بروح هذا الاتفاق، الذي أبرمته الدول الست الكبرى وطهران قبل عامين تقريباً.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي في منتجع الغولف الخاص به في نيوجيرسي في حديث مع الصحفيين صباح اليوم الجمعة: ” شخصيا أرى أنهم (السلطات الإيرانية) لم يتصرفوا حسب الاتفاق لكن لدينا الوقت وسنرى ” ، في إشارة إلى التجارب الصاروخية التي تجريها طهران بين الحين والآخر، مضيفا: “أعتقد إنكم سترون في حال لم يتصرفوا حسب الاتفاق النووي، ستكون بانتظارهم أشياء شديدة جدا .”

وكان الرئيس الأميركي قد وعد في حملاته الانتخابية بأنه سيتخلى عن الاتفاق النووي مع إيران في حال وصل إلى البيت الأبيض، كما وصف أخيرا هذا الاتفاق بأنه اتفاق ” غبي ” وأن بلاده لم تحصل منه على أي شيء.

واتفقت سلطات البيت الأبيض على مراجعة الاتفاق النووي مع إيران ” مراجعة شاملة ” خصوصا حول ما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي يحذر الاتفاق من نشاطها وتصر طهران على تجاربها حتى الآن.