ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ - صحيفة صدى الالكترونية

ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية ” جاهز للتنفيذ ” ، في آخر تصريح له في ظل تصاعد حدة الحرب الكلامية المشتعلة بين واشنطن ونظام بيونغ يانغ الذي يملك سلاحا نوويا.
وكتب ترامب عبر موقع ” تويتر ” أن ” الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة.
ونأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون مسارا آخر! ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يستر