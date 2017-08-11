 ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ

ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ

ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ
واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية ” جاهز للتنفيذ ” ، في آخر تصريح له في ظل تصاعد حدة الحرب الكلامية المشتعلة بين واشنطن ونظام بيونغ يانغ الذي يملك سلاحا نوويا.

وكتب ترامب عبر موقع ” تويتر ” أن ” الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة.
ونأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون مسارا آخر! ” .

 


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *