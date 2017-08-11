ترامب: الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية ” جاهز للتنفيذ ” ، في آخر تصريح له في ظل تصاعد حدة الحرب الكلامية المشتعلة بين واشنطن ونظام بيونغ يانغ الذي يملك سلاحا نوويا.

وكتب ترامب عبر موقع ” تويتر ” أن ” الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة.

ونأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون مسارا آخر! ” .