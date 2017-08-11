أمانة مكة تلاحق باعة الأدوية الشعبية غير المرخصة - صحيفة صدى الالكترونية

أمانة مكة تلاحق باعة الأدوية الشعبية غير المرخصة
واصلت الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملتها على محلات بيع الأعشاب والأدوية الشعبية ومحلات الخردوات التي تبيع تلك المنتجات دون ترخيص ، حيث تم مؤخرا القيام بحملة موسعة على أسواق الجعفرية بحي المعابدة وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الاعشاب والزيوت والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام .
وقال الاستاذ فهد عسيري رئيس لجنه مكافحه ظاهره بيع الأعشاب ، أن اللجنه وبتوجيهات مدير عام صحه البيئه الاستاذ منصور بن سعيد بالبيد ، قامت مؤخرا بالعديد من الجولات الميدانية على عدد من الأسواق ، وذلك ضمن نشاطها في مراقبة محلات العطارة والباعة الجائلين وبائعي الادوية والاعشاب المخالفين والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطرا على الصحة العامة ، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم .
وأشار الى أن اللجنة ضبطت خلال جولتها الأخيرة العديد من المخالفين الذين يقومون ببيع المخاليط العشبيه والأدوية دون تراخيص ، حيث تم ضبط اكثر من (14) محل مخالف بأسواق الجعفرية ، لوجود محظورات عشبيه وطبيه تؤثر سلبا على صحه الانسان ، كما تم ضبط ومصادرة اكثر من (17300) عبوه كحل من نوع راني والاثمد والحرمين وزمزم المخلوطه والتي تحتوي على ماده الرصاص التي تسبب تلف لشبكيه العين ، وضبط اكثر من (2369) عبوه مخاليط واعشاب جنسيه وأعشاب لأمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق جميعها ادعائات طبيه ، ومصادرة (27) عبوه مخلوط عشبي يحمل ادعاء بأنه للإنجاب ، وتمت مصادرة جميع الكميات واتلافها وإحالة العماله المخالفة للجهه المختصه لاتخاذ اللازم حيالهم .
وأكد عسيري بأن الأمانة تسعى الى اتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، محذراً من خطورة استخدام المركبات والمخاليط غير المعتمدة ومؤكدا بضرورة الابلاغ عن طريق عمليات الامانه 940 عن اي مخالفه تضر بصحة الانسان لمثل تلك المحلات المخالفة .
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