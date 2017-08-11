أمانة مكة تلاحق باعة الأدوية الشعبية غير المرخصة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

واصلت الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة حملتها على محلات بيع الأعشاب والأدوية الشعبية ومحلات الخردوات التي تبيع تلك المنتجات دون ترخيص ، حيث تم مؤخرا القيام بحملة موسعة على أسواق الجعفرية بحي المعابدة وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الاعشاب والزيوت والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام .

وقال الاستاذ فهد عسيري رئيس لجنه مكافحه ظاهره بيع الأعشاب ، أن اللجنه وبتوجيهات مدير عام صحه البيئه الاستاذ منصور بن سعيد بالبيد ، قامت مؤخرا بالعديد من الجولات الميدانية على عدد من الأسواق ، وذلك ضمن نشاطها في مراقبة محلات العطارة والباعة الجائلين وبائعي الادوية والاعشاب المخالفين والقضاء على هذه الظواهر السلبية التي تشكل خطرا على الصحة العامة ، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على حياتهم .

وأشار الى أن اللجنة ضبطت خلال جولتها الأخيرة العديد من المخالفين الذين يقومون ببيع المخاليط العشبيه والأدوية دون تراخيص ، حيث تم ضبط اكثر من (14) محل مخالف بأسواق الجعفرية ، لوجود محظورات عشبيه وطبيه تؤثر سلبا على صحه الانسان ، كما تم ضبط ومصادرة اكثر من (17300) عبوه كحل من نوع راني والاثمد والحرمين وزمزم المخلوطه والتي تحتوي على ماده الرصاص التي تسبب تلف لشبكيه العين ، وضبط اكثر من (2369) عبوه مخاليط واعشاب جنسيه وأعشاب لأمراض القلب والكبد والقولون والسكر والبهاق جميعها ادعائات طبيه ، ومصادرة (27) عبوه مخلوط عشبي يحمل ادعاء بأنه للإنجاب ، وتمت مصادرة جميع الكميات واتلافها وإحالة العماله المخالفة للجهه المختصه لاتخاذ اللازم حيالهم .

وأكد عسيري بأن الأمانة تسعى الى اتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، محذراً من خطورة استخدام المركبات والمخاليط غير المعتمدة ومؤكدا بضرورة الابلاغ عن طريق عمليات الامانه 940 عن اي مخالفه تضر بصحة الانسان لمثل تلك المحلات المخالفة .