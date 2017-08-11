⁠⁠⁠⁠⁠تقنية جديدة تسمح بزراعة أعضاء خنازير في جسم الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

تقنية جديدة تسمح بزراعة أعضاء خنازير في جسم الإنسان
في محاولة جديدة يسعى علماء بولاية ماساتشوستس الأمريكية لتخليق أعضاء خنازير آمنة، بما يكفى لزرعها فى أجساد بشرية، مستخدمين تكنولوجيا تعديل وراثى لاستنساخ خنازير صغيرة تخلو من الفيروسات الارتجاعية الخطيرة.
ويمكن أن تساعد هذه الخطوة، بحسب معدى الدراسة التى نشرتها دورية (ساينس) العلمية، الخميس، فى تمهيد الطريق أمام زراعة أعضاء خنازير كاملة فى أجسام بشرية، دون خوف من إصابة المريض بعدوى من الفيروسات الارتجاعية فى الخنازير، لكن لا تزال هناك بعض المعوقات.
فزراعة أعضاء الخنازير يمكن أن توفر بديلاً جديداً لإنقاذ حياة مرضى يعانون فشلاً فى وظائف الأعضاء، ولا توجد خيارات عملية متاحة للعلاج، وحفز عدم كفاية الأعضاء البشرية المتاحة العلماء على دراسة إمكانية الاستعانة بالحيوانات لسد النقص.
وبحسب الشبكة المتحدة للمشاركة فى الأعضاء، يموت نحو 20 شخصاً يومياً فى الولايات المتحدة وهم فى انتظار زراعة أعضاء.
والتجربة الأخيرة أجراها علماء بشركة (إي.جينيسيس) فى كمبردج بولاية ماساتشوستس. واستخدموا تكنولوجيا تعرف باسم (سي.آر.آي.إس.بي.آر) تعمل كمقص جزيئى يمكن من خلاله التخلص من أجزاء غير مرغوب فيها فى الجينوم.
وبحسب بيان من (إي.جينيسيس)، تمكن العلماء من تخليق جينات خنازير لا تحتوى على الفيروسات الارتجاعية التى تسبب مشكلات، واستخدموا تقنية للاستنساخ لإنتاج أجنة من الخنازير، ثم زرعوا الأجنة داخل إناث خنازير طبيعية، ثم وضعت الخنازير الأمهات الخنازير الصغيرة المستنسخة.
وستجرى متابعة الخنازير المستنسخة، التى ولدت دون الفيروسات الارتجاعية، لمعرفة آثار العملية على المدى البعيد.
من جهته قال لوهان يانج، المؤسس المشارك وكبير المسؤولين العلميين فى (إى.جينيسيس) فى بيان، ” هذا البحث يمثل تقدماً مهماً فى التعامل مع المخاوف المتعلقة بالأمان حيال انتقال الفيروسات بين الأنواع ” .
ولطالما اعتبرت الخنازير مصدراً قابلاً للاستخدام فى عمليات زرع الأعضاء، نظراً لتشابه أعضائها فى الحجم مع أعضاء الإنسان. ودرس العلماء على وجه التحديد إمكانية زراعة القلب والكلى والكبد والرئة من الخنازير.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخزيكم انتوا واختراعاتكم مالقيتوا الا الخنزير ايش كثر الحيوانات ويش زينها الاذا لو امووت ماأخذ منه عضوا ياخي سبحان الله شكله مقرف والله الكلب اهون الله يكرم القراء
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 2 ساعتين
خيبكم الله انتم وخنازيركم النجسة الخبيثه ,,
,, يارب اغننا عنهم ولا تحيجنا لمايذكرونه في هذا الخبر ,, آمين ,,
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 2 ساعتين
السؤال? :
ما الحكمة من خلق الله حيوانات مثل الأفاعي🐍 والعقارب🦂 والفئران🐁 وما إلى ذلك إذا كنا لا نأكلها؟
الجواب:
الإجابة على هذا السؤال من جانبين عام وخاصّ : أمّا العام : فإنّ المسلم يؤمن بأنّ الله حكيم عليم لا يخلق شيئًا عبثًا
وكلّ أفعاله صادرة عن حكمة🤔
فإذا خفيت الحكمة من فعل من أفعاله تعالى على المؤمن فإنّه يلوذ بهذا الأصل ولا يُسيء الظنّ بربّه .
وأما الخاص : فإنّ من الحكم في خلق مثل هذه المخلوقات ظهور إتقان صنعة الله في خلقه وتدبيره عزّ وجلّ في
مخلوقاته فعلى كثرتها فإنّه يرزقها جميعًا وكذلك فإنّه سبحانه يبتلي بها ويأجر من أصيب بها وتظهر شجاعة من قتلها
وكذلك يبتلي بخلقها عباده من جهة إيمانهم ويقينهم فأمّا المؤمن فيرضى ويسلّم وأمّا المرتاب فيقول ماذا أراد الله بهذا الخلق !!
وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه في تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو أدنى منه في الخلقة بكثير
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يتبع*
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 1 ساعة
وقد سئل بعض العلماء عن الحكمة من خلق الذباب فقال : ليذلّ الله به أنوف الجبابرة
وبوجود المخلوقات الضارة تظهر عظم المنّة من خلق الأشياء النافعة كما قيل : وبضدّها تتبيّن الأشياء
ثمّ قد ظهر بالطبّ والتجربة أنّ عددا من العقاقير النافعة تُستخرج من سمّ الأفاعي وما شاكلها
فسُبحان من جعل في الأمور التي ظاهرها الضرر أمورا نافعة🤔🤔
ثمّ إنّ كثيرًا من هذه الحيوانات الضارّة تكون طعامًا لغيرها من الدوابّ النافعة مما يشكّل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة والبيئة التي أحكم الله خلقها .
هذا ويجب أن يعتقد المسلم أنّ كلّ أفعاله تعالى خير وليس في مخلوقاته شرّ محض بل لابدّ أن يكون فيها خير من وجه
آخر وإن خفي على بعضنا كخلق إبليس وهو رأس الشرّ . فإنّ خلقه فيه حكم ومصالح منها أن الله يبتلي به خلقه ليتبيّن
أهل الطاعة من أهل المعصية وأهل المجاهدة من أهل التفريط فيتميّز أهل الجنة من أهل النار🔥
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آنتهى*
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 1 ساعة
شرح جميل ياديم
شكرا جزيلا👍
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 1 ساعة
قال الله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ }
وقال الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
الله جل جلاله هو الخلاق العليم، خلق السموات، وملأها بالملائكة التي تسبحه وتقدس له وخلق الأرض، وخلق منها الإنسان، وجعله خليفة فيها.
وخلق حول الإنسان مخلوقات عظيمة من الحيوانات، تدب على وجه الأرض .. أو تحلق في جو السماء .. أو تسبح في قعر البحر.
وهذه الحيوانات أمم وقبائل، وأنواع وأجناس، وأشكال وألوان، وذكور وإناث.
وهي أعداد هائلة لايحصيها إلا الله الذي خلقها ودبرها، والذي يطعمها ويسقيها، وينميها ويعافيها، ويعلم مستقرها ومستودعها.
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يتبع*
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 60 دقيقة
فهي ساربة منتشرة، في ملكه بأمره سبحانه، تأكل وتشرب من مائدة نعمه الكبرى في هذه الأرض
فمنها ما يمشي على بطنه ، ومنها ما يمشي على رجلين ، ومنها ما يمشي على أربع ، ومنها ما يطير بجناحيه
ومنها ما يسبح في البحار والأنهار.
وكلها تسبح بحمد ربها طائعة لخالقها، عابدة ساجدة له، حتى تستكمل آجالها، وتستوفي أرزاقها:
{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50)}
وهذه الحيوانات المختلفة الأجناس والأنواع، والأحجام والألوان. كل فرد منها معجز في خلقه ، معجز في تصريفه
معجز في طريقة حياته ، معجز في نموه وتكاثره وولادته ، بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ وجوده وأمتداده ،وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء.
فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والأجناس، يزيد فيها وينقص بحكمة وتقدير، ويضع في كل منها من القوى والخصائص والوظائف ما يحفظ التوازن بينها جميعًا.
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آنتهى*🌺
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 47 دقيقة
أمل
إنتِ أجمّل😘 تحياتي و تقديري🌹
ماجينا هنا نضيع أوقاتنا وتكملة عدد ، جينا عشان نفيد ونستفيد ، حتى لو كان التعليق نسخ و لصق
ومجهود غيرنا يعتبر من [ العلم النافع ] اللي يتناقلونه الناس فيما بينهم نسأل الله ألا يحرمنا الأجر والثواب🌷
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6692 ] نشر منذ 41 دقيقة
والشُگر موصول لـ«صدى» صوت الحقيقة ولجميع القائمين عليها فردًا فردًا 🌹✋🏼