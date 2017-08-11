العمل تسقط 440 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها اسقطت نحو 440 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال العام 2016، بسبب تغير الحالات الاجتماعية للكثيرين منهم، وأيضا بسبب التحايل.

وأوضحت مصادر أن الوزارة حددت 39 سبباً لإسقاط المستفيد من الضمان، مبينة أن الإسقاط ليس نهائياً حيث تعاد بعض الحالات مرة أخرى للضمان في حال زالت مسببات الإسقاط، وفقا لـ ” مكة ” .

وأوضحت أن من بين الحالات التي أسقطت أكثر من 60 ألف مستفيد بسبب ” حذف مرافق ” ، وأكثر من 40 ألف مرافق لانتسابه للقطاعات العسكرية، وإسقاط أكثر من 56 ألفاً لزيادة عدد عمالتهم عن العدد المسموح به، وأكثر من 42 ألفاً بسبب انتهاء مدة خدمتهم.

وقالت المصادر أنه تم إسقاط 318 مستفيداً لإدراج أسمائهم ضمن القائمة السوداء بسبب تحايلهم للحصول على الضمان دون وجه حق.