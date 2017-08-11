قرقاش: انتقاد إيران زيارة الصدر للمملكة يؤكد ضرورة استمرار الانفتاح على العراق - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أعتبر أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الجمعة، أن انتقاد الإعلام الإيراني لزيارة مقتدى الصدر إلى المملكة يؤكد ضرورة الاستمرار في الانفتاح على العراق.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع ” تويتر ” : “ انتقاد الإعلام الإيراني لزيارة مقتدى الصدر إلى السعودية يؤكد ضرورة الاستمرار في الانفتاح على العراق،الطريق وعّر ولكن البعد العربي يتطلب ذلك، الطريق وعّر ولكن البعد العربي يتطلب ذلك ”.

وأضاف: “ التواصل العربي ضروري ودور الرياض محوري في مرحلة ما بعد إرهاب داعش، المشهد معقد ولكنه لن يستعصي أمام توجه مشترك يدعم استقرار و ازدهار العراق ”.