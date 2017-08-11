صحفية إيران الهاربة تكشف أسباب رفضها الذهاب لتركيا - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قالت الصحفية الإيرانية الهاربة ندى أمين، في أولى تعليقاتها بعد الوصول إلى إسرائيل، إنها الآن في أمان بعد أن وصلت إلى مطار بن جوريون أمس الخميس، مبدية سعادتها بحفاوة الاستقبال التي وجدتها في تل أبيب.

وفي هذا الصدد أبرزت صحيفة “ هاآرتس ” الإسرائيلية، تصريحات الصحفية الإيرانية، والتي أكدت خلالها أن السلطات التركية أبلغتها بأنها ستقوم بتسليمها إلى طهران إذا قدمت إلى أنقرة، وهو ما دفعها للسفر لإسرائيل، وقالت أمين: “ إسرائيل هي بيتي، وأنا الآن في أمان، وسأكون سعيدة بقلبي وروحي “ ، كاشفة عن أن جدها كان يهوديًا، وأنها لطالما شعرت بارتباطها بإسرائيل على مدار سنوات طويلة.

وأضافت: ” جذوري مرتبطة نوعا ما باليهودية. أنا أحب إسرائيل منذ شبابي. لم أقبل أبدا كل الشعارات المناهضة لإسرائيل. كنت أحلم دائما بأنني سوف أذهب بطريقة أو بأخرى إلى إسرائيل ” .

وأوضحت أنها عرضت على العديد من البلدان اللجوء، إلا أن إسرائيل كانت الوحيدة التي قبلت بذلك، مشيرة إلى أنها في حال ذهابها إلى تركيا، لأُعيدت مجددًا إلى طهران وأعتقلت.