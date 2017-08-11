مقتل شخص وفقدان ثلاثة آخرين في سيول شمال إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قتل شخص، وفقد ثلاثة آخرين إثر سيول وعواصف ضربت محافظة كلستان شمالي إيران.

وقال مساعد منظمة الطوارئ للشؤون الفنية والعمليات “حسن نوري ” ، اليوم الجمعه، إن مدن علي آباد، آزاد شهر، كنبد كاووس، وكلاله تعرضت لسيول مما أدى إلى فقدان ثلاثة أشخاص اثر سقوط سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مسار السيول في مدينة علي آباد، بحسب وكالة ” أنباء فارس “.

واكد نوري مقتل شخص في مدينة كنبد كاووس اثر وقوعه من سطح المبنى نتيجة العواصف القوية، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة تحاول انقاذ شخص في مدينة كلاله علق في مسار السيول اثر الامطار الغزيرة.

يذكر أن إيران تعرضت في شهر فبراير الماضي لعواصف رملية وثلجية وفيضانات شلت حياة السكان شمالي البلاد وجنوبها، ادت على مقتل العديد من الاشخاص واغلاق المدارس في نصف محافظات البلاد.