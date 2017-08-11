⁠⁠⁠⁠⁠إخماد حريقاً اندلع في ٦ مزارع متجاورة بـ " دومة الجندل " - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تمكن رجال الدفاع المدني بدومة الجندل من إخماد حريقاً اندلع في ست مزارع متجاورة بحي الكبرى، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

من جانبه قال المقدم معيش بن نمر الرويلي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف: تلقينا بلاغاً يوم الخميس الموافق ، يفيد باندلاع حريق بمزارع عدة في حي الكبرى، و على الفور، تحركت الفرق اللازمة للموقع وعندما وصلت تبين لها أن الحريق شبّ في ست مزارع متجاورة يُوجد بها عددٌ من أشجار النخيل وبعض الأشجار الأخرى، وتمّت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادث ” شبه جنائية ” .

ودعا الدفاع المدني المزارعين إلى الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة وإزالة بقايا المخلفات الزراعية وعدم تكديسها داخل المزرعة.