⁠⁠⁠⁠⁠أمير الرياض يعزي أسرة " عبدالمحسن آل الشيخ " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة الشيخ عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ .

جاء ذلك خلال أداء سموه صلاة الميت على الفقيد عقب صلاة الجمعة اليوم, بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهتهم أعرب أسرة الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ – رحمه الله – عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على عزاءه ومواساته سائلين الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم وعبر .