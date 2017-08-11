تفاصيل ابتزاز مواطنة على يد وافد عربي في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل ابتزاز مواطنة على يد وافد عربي في جدة
تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من انقاذ مواطنة من ابتزاز وافد عربي لها في محافظة جدة.
وقالت الهيئة إنها نجحت بالتعاون مع شرطة جدة في القبض على الوافد، بعد أن تورط في تهديد مواطنة وابتزازها، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31826 ] نشر منذ 38 دقيقة
الاجانب في البد مصايب ,,
,, ولو ان سالفة ابتزني ، ارغمني ، هاالكلام مايمشي على ابي محمد ,,
,,, ويش اللي جابك له من البدايه ؟؟
,,, انتِ قولي سلمتيه طرف الخيط ، ولفه على رقبتك وسحبك ,,
,,, يوم طاب خاطرك من اللعب قلتي ابتزني ,,
السعودي الأول 1[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 18 دقيقة
وهي انتهت منه وسلمته للهيئة ، وراحت تبحث لها عن شاب جديد !!! .
لم يبتزها دون سبب ، القصة وراءها أمور وخفايا .
على الهيئة معاقبة الفتاة أولاً .
وتحويلها إلى النيابة العامة مع الشاب لمعرفة ماذا يحدث .