تفاصيل ابتزاز مواطنة على يد وافد عربي في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من انقاذ مواطنة من ابتزاز وافد عربي لها في محافظة جدة.

وقالت الهيئة إنها نجحت بالتعاون مع شرطة جدة في القبض على الوافد، بعد أن تورط في تهديد مواطنة وابتزازها، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.